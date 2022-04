Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras la victoria por 2-1 de River sobre Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

El entrenador destacó la importancia del triunfo, y además refirió a la seguidilla de partidos que se le vienen al Millonario entre la Copa Liga Profesional y la Copa Libertadores.

En tanto, Gallardo no evitó referirse a la tecnología del VAR que debutó en el fútbol argentino y fue gran protagonista del encuentro de su equipo, cuando a los 26 minutos del segundo tiempo le convalidó un gol al conjunto local.

"Llegamos un poco tarde que el resto y a mitad de campeonato, pero habrá que adaptarse como lo harán los árbitros también", advirtió Gallardo, al ser consultado por la llegada del VAR al fútbol argentino.

"Vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Es la primera experiencia, se irán corrigiendo cosas. Pasó en algunos partidos. Tengo entendido que en el partido de Vélez vs. Lanús se demoró bastante porque se había bloqueado y no había imágenes. Fuimos avisados de eso, de esas situaciones. Por algo, habrán practicado mucho para que no sucedan estas cosas. Y si suceden, habrá que tener atención para tener un poco paciencia para que se puedan resolver. Bienvenido sea al fútbol argentino. Llegamos un poco tarde que el resto y a mitad de campeonato, pero habrá que adaptarse como lo harán los árbitros también", manifestó el DT, con buenas y malas experiencias con el VAR en Copa Libertadores.