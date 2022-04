"Me da impotencia estas cosas. Uno en el partido, con la inercia... yo sentí un roce y efectivamente cuando vi la jugada yo lo que trato es bajar el brazo, trato de esconder el brazo y esa es la impotencia que me da. El referí me dijo que el penal lo cobra por qué yo trato de bajar el brazo, cuando debería ser al revés...", dijo tras el partido Nicolás Tagliafico sobre la jugada polémica.

La Selección Argentina empató por 1-1 contra Ecuador en Guayaquil por la última jornada de las Eliminatorias, con ambos equipos clasificados al Mundial de Qatar 2022. El tanto del equipo de Alfarro llegó al minuto 44 del complemento vía VAR, que entendió que hubo mano del lateral izquierdo argentino tras un cabezazo de Gonzalo Plata.

El árbitro Raphael Claus fue llamado a revisar la jugada y sancionó la falta que Enner Valencia cambió por gol.

"También me da bronca por qué hoy en día no pasó a mayores, pero en una clasificación, en un Mundial te llega a pasar esto y qué haces... pero bueno, ya está", concluyó Tagliafico.