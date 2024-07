Luego del triunfo argentino ante Canadá por 2-0 y clasificación a la final de la Copa América, Lionel Scaloni concurrió a la conferencia de prensa. Alli, el entrenador de la Selección Argentina, destacó el logro de alcanzar otro partido por el título, aseguró que es "dificilísimo" y agradeció a sus jugadores.

"Esto es para estar orgullosos. Ayer un colega me preguntaba si tendemos a normalizar, me pareció buena la pregunta y tal vez no fui claro: es dificilísimo llegar a otra final. Sobre todo por cómo venimos, con los halagos, el éxito... Todo cuesta el doble. Por eso es una sensación de felicidad y preocupación, que se entienda bien, porque todo cuesta mucho más y la vara está muy alta. Todos pensaban que iba a ser un camino de rosas, muy fácil, pero hoy Canadá demostró que no es fácil, que juega bien, que es un rival difícil y todo se multiplica. Es para estar satisfechos, que la gente disfrute y para agradecer a los jugadores", dijo Scaloni.

Enseguida, un periodista le sugirió este dato: no hay en la historia argentina una Selección que haya logrado Copa América, Campeonato del Mundo y otra vez Copa América. Y comparó a la Scaloneta con aquella España campeona del continente y del mundo en 2008,10 y 12. La respuesta de Scaloni fue rotunda, parecida a la de días pasadas cuando le dijo a un periodista que su pregunta no le causaba gracia.

El rival del domingo

Lionel dijo que Uruguay y Colombia "son dos rivales top, de los mejores ahora mismo a nivel selecciones. Veremos el partido, pero sería imprudente decir si prefiero a uno u otro. Uno ya nos ganó y nos lo puso muy difícil, mientras que con Colombia no jugamos con este entrenador, pero es dificilísimo también".

Además, el DT habló del retiro de Ángel Di María de la Selección.