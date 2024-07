Ángel Di María, uno de los máximos ídolos de la Selección Argentina de este y todos los tiempos, habló tras el triunfo con Canadá por 2 a 0 que clasificó a la Scaloneta a la final de la Copa América.

Tal avisó hace un tiempo, el de Estados Unidos será su último torneo con la celeste y blanca. Y en la previa del que sería el último, otra final, Di María se emocionó: "Creo que me puedo ir por la puerta grande. he hecho todo para irme por esa puerta. Entregué todo para irme por esa puerta. Yo solamente trabajo. hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó. Esta vez me empezó a tocar últimamente".

La arenga de Leo

"Estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre, a mi familia y a esta camada que me dio todo. Hoy antes de salir a la cancha, Leo (Messi) dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener esa posibilidad de poder lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos para mí es un orgullo", dijo el rosariono. Y agregó: "Es dificilísimo, la vara está muy alta".

“Me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos, Argentina. Una final más, un paso más”.

Qué dijo Messi en la arenga sobre Di María

Scaloni: ‘’Soy partidario de que Fideo siga jugando"



¿Será el último baile el domingo? Ojalá Ángel corone.