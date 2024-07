El entrenador Lionel Scaloni no pudo ocultar su malestar ante una insólita pregunta que le hicieron sobre Dibu Martínez en la conferencia de prensa de este lunes en la ante sala del partido de la Selección Argentina ante Canadá.

Al escuchar la consulta, Scaloni lo primero que alcanzó a expresar fue una frase contundente: "La verdad que no me causa ni siquiera risa".

Todo sucedió cuando un periodista le consultó por Dibu Martínez, el arquero argentino protagonista en los penales ante Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América 2024.

"La gente está como loca. Como bien saben, los argentinos estamos locos, y están pidiendo un gol del Dibu Martínez. ¿Qué opinión les merece? ¿Les gustaría ustedes también? ¿Hacen algún comentario al respecto con esta ilusión de la gente del Dibu Martínez que ataja, baila y ahora todos quieren que haga un gol?", dijo el entrevistador.

“La verdad que no me causa ni siquiera risa. Es arquero. Que ataje, ataje bien. No... lo tomamos a broma pero no... que sea arquero y siga atajando como está”, respondió tajante el DT.