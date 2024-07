”A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar. No la vi la foto. Es un amigo, un tipo entrañable. No me di cuenta del beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre”, dijo Lionel Scaloni sobre la foto que se viralizó en el festejo argentino.

Mario De Stéfano es desde 1998 el utilero de la Selección y uno de los integrantes más queridos por los jugadores del staff técnico.

En la euforia por la celebración corrió a abrazarse con el entrenador nacional y en su afán por darle un beso terminó encajándole un pico que no pasó desapercibido.