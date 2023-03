Se nota que recién se está acomodando en el cargo, que tiene la simpatía y el apoyo de todo el mundo futbolístico español, que puede permitirse hacer chistes y bromear, que el crédito está abierto después de un nuevo fracaso en una Copa del Mundo.

Eso le permite a Luis De la Fuente no solo elegir aleatoriamente a Julián Álvarez como el mejor jugador de 2022 en la elección de The Best, pasando por alto el Mundial consagratorio de Leo Messi, sino después hacerse el gracioso sobre eso.