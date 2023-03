''Román se cree su propia mentira'', dijo Angelici y las redes salieron a responderle con memes

Daniel Angelici reapareció en un acto político junto a Martín Lousteau, al participar de la inauguración de la Casa de Estudios del Instituto Democracia, formación y capacitación para el buen gobierno, que se realizó este lunes en Constitución, de la Ciudad de Buenos Aires.

El cronista de TN lo entrevistó y el expresidente xeneize entre 2011 y 19, aliado de Macri aprovechó cada una de las preguntas que le hizo el colega para pegar a Juan Román Riquelme.



“Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club, como hoy”, dijo, de la nada Angelici y cuando le preguntaron por Hugo Ibarra contestó: “Al Negro Ibarra lo quiero mucho. Me acompañó en mi primera campaña, pero lo más importante es tener un técnico que tenga 100% de autonomía, algo que es muy difícil con el Consejo de fútbol y con Riquelme”.

El ‘Tano’ confirmó que va a participar de la política del club “acompañando al candidato de la oposición. Con mi voto o lo que me pidan. Ojalá la oposición unifique a algún candidato para darle al socio otra alternativa”. Dijo que le “encantaría que Macri sea candidato”, que no va a ser y que “quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club”.

Y acá viene la respuesta que más repercusiones tuvo en redes: ¿Qué te genera escuchar cuando Riquelme dice que van a ganar las elecciones 95%-5%? “Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. No ganó la última elección. Casi el 50% de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar. ¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95%? Hay que ser más humilde. Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear”.

Y las redes de Boca le responden: