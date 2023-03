"Hice una promesa. Si Argentina ganaba el mundial, iba a intentar jugar el US Open. Así que Messi, De Paul y toda la Selección me puso a entrenar", le dijo Juan Martín Del Potro a ESPN en San Pablo.

El tandilense de 34 años fue campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y ganó dos medallas olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, intentará ponerse en forma para el torneo que se jugará del 28 de agosto hasta el 10 de septiembre.

El problema es el dolor que aun siente en su rodilla, que podría frustrar su regreso a las canchas de tenis: “Mi prioridad es la calidad de vida, porque no aguanto más el dolor, pero esto no lo voy a cerrar, lo quiero dejar abierto. Después, el tiempo y la vida dirán cómo termina, pero hoy busco tratamientos para mejorar mi calidad de vida, no para jugar. Eso es una gran diferencia en mi día a día”.