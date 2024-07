“Es muy importante siempre el saber qué tan cerca y qué tan lejos está el rival y para eso necesitás el famoso escaneo”, dijo Alexis Mac Allister como preámbulo de esta notable explicación: “Creo que esa es una de las partes más difíciles y más importantes del fútbol. Si vos antes de recibir la pelota, sabés qué tan lejos están los rivales o dónde están los compañeros, ahí ya ganaste una parte muy importante del fútbol”.

En nota con Clank!, el ciclo de Juan Pablo Varksy, confió que ese aspecto del juego “lo mejoré muchísimo con Roberto De Zerbi (su entrenador en Brighton), una persona que hacía mucho hincapié en eso y durante mi tiempo con él, lo mejoré”.



-¿Cómo lo trabajaba?

-Con el cuello, con los perfiles cuando vas a recibir la pelota, para qué lado estar bien perfilado y después es básicamente todo cuello. Todo el tiempo mirar antes. Parece un movimiento tan simple y decís ‘¿por qué no lo hacés?’, pero con todo lo que vas viviendo en el partido, a veces se te complica o te olvidás".

Su estrecha relación con Jürgen Klopp



Alexis generó un vínculo tan estrecho con su entrenador en Liverpool que generó celos entre sus compañeros: “Tengo una relación increíble la verdad. Siempre me trató con mucho cariño y respeto. Hasta me tengo que bancar que me digan que soy hijo suyo. Al menos ahora que se fue tengo un problema menos”.

“Algunos son celosos, viste cómo son. ‘Ah, sí, tu papá, tu papá’. Pero sí, lo admiro y tengo una gran relación con él”, agregó. Y reveló: “Klopp me escribió después de la final (de la Copa América ante Colombia). Hablábamos mucho, intercambiábamos opiniones. Yo estoy agradecido porque me dio la posibilidad de jugar en uno de los mejores clubes del mundo, me abrió las puertas y desde el primer minuto me defendió y ayudó. Recuerdo que en los primeros partidos me tuvo que poner de 5 porque no había otro y he recibido críticas, pero él salió a defenderme”.



