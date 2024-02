La decisión de Yésica Frías hizo explotar las redes con reacciones de todo tipo. La mujer, quien se casó con Exequiel Palacios hace tres años y luego se separó, vendió la medalla de campeón del Mundo en Qatar y una camiseta de Argentina, según ella “para pagar el departamento” con el argumento de que el ex River ya no le proporciona el dinero necesario para sus gastos.

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él, Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio", dijo Yésica.

Y las redes explotan.