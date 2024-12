El Papu Alejandro Gómez será recordado por siempre como el olvidado de la Selección Argentina que se coronó en el Mundial de Qatar 2022. Y nunca se sabrá qué pasó con el futbolista: ¿hizo brujerías?

El mediocampista todavía cumple su sanción por doping, ese que se enteró post Mundial pero que había sucedido previo a Qatar.

En nota con Juan Pablo Varsky, Alejandro confesó: “Estoy trabajando en aceptar que el personaje del ‘Papu’ Gómez está llegando a su fin, está dejando de existir y que ahora soy una persona común y corriente, un padre de familia. Estoy trabajando el ego, de apagarlo un poco y tratar de subsistir con ‘Alejandro’”.

El ex San Lorenzo, dejó una cruda confesión: “Pasé de ser campeón del mundo, a que hoy no me llame nadie, desaparecer del medio y no jugar más. Hay que saber convivir con eso… Ni cuando estás allá arriba sos el mejor, ni ahora sos el peor. Solo que hay que priorizar otras cosas”.

Qué tomó

“Me agarró un ataque de tos a mitad de la noche y le pedí a mi mujer que me dé jarabe. Estaba el de Milo, mi hijo más chico. Al otro día me voy a entrenar, había doping sorpresa y no informé sobre el jarabe”.

La entrevista completa