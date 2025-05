Hubieras puesto un candidato serio

Desesperado porque nadie conoce a su candidata, Macri salió a aclarar que Larreta no representa al PRO

Como no tiene mucho que decir el ex Presidente salió a remarcar el número de transparencia de su Gobierno cuando en realidad lo único que lo preocupa en este momento es que los porteños no conocen ni el rostro de su principal candidata en la Ciudad.