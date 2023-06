"Lo del Papu Gómez es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos como es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro. Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar, a lo externo tratamos de no darle bola”, respondió Leandro Paredes, tirando la pelota afuera y echándole la culpa al periodismo, un recurso habitual de los futbolistas cuando quieren eludir un tema.

De esta forma no despejó las dudas sobre quien era un habitué de las convocatorias y uno de los animadores del grupo, siempre muy cercano a Leo y a De Paul, y ya no solo no es tenido en cuenta sino que fue dejado de seguir por la mayoría de sus excompañeros.