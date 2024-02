Juanfer Quintero definió a Gallardo en una palabra y conmovió a todos

La nota con Juan Fernando Quintero en ESPN ya terminaba. La última pregunta fue sobre su relación con Marcelo Gallardo en la gloriosa etapa en River. Esta fue la respuesta de Juanfer: "Ni siquiera es mi amigo, es mi padre".

Y siguió: “Gallardo no tiene comparación. Es una persona que marcó mi vida, mi fútbol. No tiene comparación. Ya nos volveremos a ver. Es mi amigo, eso no cabe dudas. Ni siquiera es mi amigo, yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo”, .

La foto en la despedida del Muñeco de River

El crack colombiano contó que cuando Gallardo viajó a Colombia a finales de 2022 para ver a su hijo Nahuel -jugaba en Once Caldas-, estuvo en su casa de visita y hasta se quedó a dormir. "Cuando fue a Colombia se levantaba todas las mañanas con mi hija, iban a ver a los animales y les daban comida. Entonces mi hija se iba con él. Y mi hija es de las personas que pregunta todos los días por su abuelo. Así que si, es un familiar realmente".