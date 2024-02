Racing le ganó a Independiente el clásico por 1 a 0 de visitante, con una buena actuación del talentoso futbolista colombiano Juanfer Quintero.

En la previa del clásico de Avellaneda, el periodista Flavio Azzaro, reconocido hincha de la Academia, lo había criticado en duros términos al sugerir que el colombiano no debía ser titular ante Independiente.

Por este motivo, tras la victoria de La Academia, Quintero reposteó el mensaje negativo de Azzaro en su propia cuenta de la red social, a modo sarcástico.

El comentario de Azzaro que reposteó el colombiano:

"El tipo estaba en el vestuario y se dedicó a retuitear algo que yo puse. Evidentemente para Juanfer Quintero algo signifiqué", expresó el periodista deportivo en su descargo.

“A mi los jugadores no me interesan, a mi lo que me importa es Racing. Y vos a Racing no le diste nada todavía. Entonces, yo sé que vos venís con el chip de que en River saliste campeón, sos ídolo. Sos ídolo en River, en Racing hasta ahora no sos nada”, agregó en su cuenta personal.