Con un gran nivel y siendo claro dominador el encuentro, Racing se impuso por 1 a 0 en el estadio de Independiente por el gol de Maravilla Martínez a los 62 minutos y se quedó con el clásico de Avellaneda.

El partido dejó varias polémicas, y muchas de ellas generadas cuando finalizó el partido. Una de ellas estuvo protagonizada por el DT del local, Carlos Tevez.

El entrenador fue interpelado por un periodista por el planteo que paró ante La Academia, apuntando una derrota táctica. Y si bien El Apache lanzó una sonrisa al escucharlo, no pudo ocultar su malestar con la consulta: “Lo perdí yo no hay problema. Si vos decís que lo perdí yo lo perdí yo”.

Y agregó: "Nunca vi que un técnico gane un partido tácticamente u otro gane tácticamente. Yo nunca lo vi. ¿Vos me viste a mi ganar partidos tácticamente? los jugadores son los que ganan. Tenés razón vos, no me voy a poner a discutir de táctica con vos", cerró Carlitos.