Iker Muniaín concedió una nota en la que habló largo y tendido sobre San Lorenzo y el fútbol argentino. Al vasco, que desde ahora usará la camiseta número 10 del Cuervo, también le preguntaron por Lionel Messi.

Y respondió: “A Leo lo enfrentamos muchas veces en muchas finales de la Copa del Rey. ¿Qué voy a decir? Es el mejor jugador de la historia, tan difícil de marcar... Ha marcado tantos goles que desafortunadamente nos hizo y tuvimos que sufrirlo en muchos partidos”, aseguró en diálogo con ESPN.

Y tuvo un párrafo aparte sobre Maradona: “Eso lo respeto, al Diego no lo vi. Para mí Messi es el mejor de lo que yo he vivido, y para Maradona todo el respeto del mundo, no solo por lo futbolístico sino todo lo que representó en la sociedad. Fue para quitarse el sombrero”.