Pep Guardiola destacó el juego de River ponderándolo como uno de los mejores equipos del mundo junto al Chelsea, y Gallardo agradeció el elogio y agregó al City en esa lista.

El "Muñeco" aclaró que nunca dialogó con Guardiola y dijo desconocer "en qué contexto hizo esa declaración" y agregò: "No soy quién para contradecir la palabra de nadie, y menos de un entrenador al que admiro muchísimo y me parece el mejor entrenador del mundo".

"Si dijo que el City no es uno de los mejores, mintió, ja. Habla bien de él, que él no va a decir que su equipo es el que mejor juega. En la actualidad más allá de que el que gana se lo relativiza como el mejor, me parece que el City está entre los primeros equipos del mundo por su poderío, por su entrenador, pero también porque juega a algo que me siento identificado”, manifestó Gallardo.