Juan Román Riquelme habló luego del duro comunicado de Wanchope Abila, horas después de las también polémicas declaraciones de Sebastián Villa. El vice de Boca e integrante del Consejo de Fútbol emitió su opinión en medio del mercado de pases. Además, el ídolo del club se refirió a lo que sucedió con Wanchope y el mensaje que difundió en las redes sociales.

"A mí me cuentan todo, yo no tengo redes sociales. Prefiero opinar de las cosas que hago personalmente. El tema de Ramón... El año pasado tenía la posibilidad de ir a Uruguay, (Miguel Ángel) Russo estaba de acuerdo. Él dijo que tenía la posibilidad de ir a Minnesota, nosotros le dijimos que lo aceptábamos. A los cuatro meses, Minnesota no lo quiso. Estuvo todo un día llamándome para pedirme ayuda, que envíe una carta para pasar a otro club. Yo estuve todo el día trabajando, le mandamos la carta a Estados Unidos, él pudo pasar a otro equipo y no le salieron las cosas bien, tampoco", declaró Riquelme en diálogo con ESPN.

Y agregó: "Se está entrenando con el plantel. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, ahora tuvo una lesión, deberá ponerse a disposición de un kinesiólogo. Nosotros cumplimos con el plantel, los jugadores deben cumplir con las normas de nuestro plantel, esperamos que se ponga bien. Wanchope debe cumplir con sus obligaciones. Debe estar enojado porque no lo compró ningún club".

El viernes por la mañana, en un fuerte posteo, Ábila se refirió a su situación desde su vuelta al Xeneize: “Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás”, fueron algunas de las palabras del delantero de 32 años.

LAS MEJORES FRASES DE JUAN ROMÁN RIQUELME

Sobre Wanchope Ábila:

· “No tengo redes sociales, pero me cuentan todo. Me enseñaron en mi casa que no puedo opinar de cosas que no veo. Prefiero opinar de cosas que hablo personalmente. Ramón el año pasado tenía la posibilidad de ir a jugar a Uruguay y Russo estaba de acuerdo. Vino a los pocos días y dijo que prefería ir a Minnesota. Aceptamos. A los 4 meses Minnesota no contó más con él. No le salieron las cosas como pensaba”.

· “Estuvo un día llamándome por teléfono pidiendo si podía darle una mano para mandar una carta a la MLS para pasar de Minnesota a otro cub. Estuve todo el día trabajando para cumplirle porque quiero ayudar a los jugadores. Pudo pasar al otro equipo, en los sigueintes meses no le salieron las cosas bien y ahora volvió. Está entrenando con el plantel desde el primer día de pretemporada. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, acaba de tener una lesión y tendrá que ponerse a disposición de los kinesiólogos y curarse”.

· “Él tiene un contrato con nosotros. Nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Él volvió al club y está entrenando con el plantel. Ahora se lastimó, los kinesiólogos para recuperarse. Él tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones como las cumplimos nosotros”.

La negociación con Colón por Facundo Farías:

· “Farías para mí es lo más parecido a Tevez, le veo algunos movimientos parecidos a los de Carlos. Colón pidió a Ramón y Retegui a préstamo. Le habíamos hablado hace tres meses y le ofrecimos un dinero importante por el 50% de Farías. Ahora llamaron por los préstamos y les dijimos que no nos interesaba cederlos. Insistieron a los dos o tres días y nosotros ofrecimos a Ramón más dinero por Farías. Colón no contestó así que más que eso no puedo decir. Estamos muy contentos con el plantel que tenemos y los que llegaron. Mantuvimos a todos los que queríamos que siguieran”.

La partida de Edwin Cardona:

· “Sabe que lo quiero mucho, le estoy muy agradecido. Estamos para tomar decisiones. Esperemos que él disfrute donde está. Le tengo mucho cariño a él y al presidente de Racing. Es un jugador que lo hace bien, ojalá sus lesiones le permitan tener continuidad”.

La situación de Cristian Pavón:

· “El año pasado hablé personalmente dos o tres veces con Los Ángeles Galaxy y nos pusimos de acuerdo para que Cristian vaya. Ahí ellos dijeron que no hablaban más porque salió la denuncia contra Cristian y no les interesaba más. Durante todo diciembre Cruz Azul habló con su representante y me comunicó Héctor Lara (director ejecutivo del club mexicano) que estaba cerca de arreglarlo, pero al final quedó en la nada”.

· “A mucha gente no le caigo simpático (NdeR: por Fernando Hidalgo, representante de Pavón) porque me manejo de esta manera muy simple. Nosotros atendemos a todos, es mentira lo que dicen. Defendemos a nuestro club a muerte, eso sí”.

La renovación de Eduardo Salvio:

· “Tiene contrato hasta el 30 de junio. Cuando fuimos a Arabia Saudita le pregunté si quería continuar. Nosotros no podemos olvidar que son jugadores con un contrato altísimo. Tenemos la obligación de mirar unos días más hasta el cierre del libro de pases. Parece que tuviéramos que hacer las cosas hoy, pero tenemos tiempo hasta junio. Cuando cierre el libro hablaremos con algunos jugadores que sabemos que están preocupados por el tema de su contrato y el peso”.