“¿Las palabras de van Gaal sobre Messi? Puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no la comparto. El equipo y yo no estamos de acuerdo”, disparó Virgil van Dijk, el capitán de Países Bajos, defensor de Liverpool de Inglaterra, luego de que Van Gaal recordara el cruce verbal.

Durante la Copa del Mundo, Louis van Gaal picanteó desde la previa el duelo entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de Final de Qatar. Aquello fue lo que motivó a Messi para festejar como el topo Gigio en su cara tras el gol de penal en el partido, histórico por lo picante.

Tanto que esa es la jornada dónde Leo dejó inmortalizado para siempre su frase Wout Weghorst, autor de los dos goles de los naranjas: ‘’¿Qué mirás bobo? Andá pa' allá".

El defensor volvió a la Selección que ahora dirige Ronald Koeman, que este jueves recibe a Grecia -y el domingo visita a Irlanda- por la Clasificación a la próximo Eurocopa de Alemania de este año.