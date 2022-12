En la conferencia previa a los cuartos de final entre la Selección Argentina y Países Bajos, a Van Gaal le preguntaron por las críticas de Ángel Di María. “¿Me llamó el peor entrenador que ha tenido?”, se preguntó el experimentado entrenador; y se respondió: "Es uno de los pocos jugadores con esta opinión. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Por lo general, es al revés. Creo que eso es muy malo. No me gusta que Ángel me haya llamado así una vez. No es diferente. Un entrenador a veces tiene que tomar decisiones que no siempre son buenas".

Van Gaal siguió hablando de Fideo: “Ángel Di María es un muy buen futbolista, que jugaba en Manchester en ese momento y tuvo muchos problemas en su vida privada. Luego lo asaltaron. Eso también influyó en su forma en ese año".

Y junto Memphis Depay, sentado a su lado en la conferencia, bromeó: "Con él también tuvimos problemas en Manchester. Y ahora nos besamos en la boca. Pero no vamos a hacer eso ahora, ¿verdad?".