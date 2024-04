Sin parte oficial

Por qué no jugó Messi en la derrota de Inter contra Monterrey por Concachampions

Leo no juega desde el 13 de marzo, y este miércoles Martino no lo incluyó para el duelo ante los mexicanos de los cuartos de final de la Concachampions en el que Inter cayó 2-1 como local. Sin parte oficial ¿por qué no jugó Messi?