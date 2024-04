PSG venció 2 a 0 a Olympique en Marsella y se mantiene como líder de la Liga de Francia, con doce puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor a seis fechas del final del torneo. Pero en conferencia de prensa, al DT Luis Enrique le preguntaron por la reacción de Kylian Mbappé cuando lo cambió a los 64 minutos de juego. ¿La estrella francesa lo insultó?

La reacción de Luis Enrique y la respuesta

"Yo no he visto nada. Nada de nada", contesto y sonrió. Y luego se preguntó: “¿La gente no está de acuerdo con mi decisión? No me importa". Visiblemente cansado, se refirió a los periodistas: “Es la misma música todas las semanas, la misma música... es aburrido”.

Y concluyó: "Yo soy el entrenador. Tomo decisiones cada semana… Hará lo mejor que puedo por el PSG hasta mi último día en París”.

