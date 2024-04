En México hablan de la discusión en zona de vestuarios que tuvieron Lionel Messi y Fernando Ortíz, entrenador argentino del Monterrey, que anoche venció 2 a 1 a Inter en Miami por la ida de los cuartos de final de la Concachampions.

Colegas mexicanos reportan que tras el partido, Luis Suárez, Jordi Alba, Gerardo Martino y hasta Leo, que no jugó, reclamaron al árbitro por un par de fallos. Y se trenzaron con el Tano Ortíz al pasar por las declaraciones que hizo en la previa del partido.

El exdefensor de Vélez, Racing y Estudiantes -entre otros equipos-, y su ayudante, Nicolás Sánchez -también exdefensor de River, Nueva Chicago y los Rayados-, había deslizado que le preocupaba “el entorno” del duelo ante Inter y habló del “negocio del fútbol”.

Información de Fernando Schwartz, periodista de Fox Sports México

Los dichos de Ortíz en la previa del partido

En una entrevista, el Tano dijo: “Espero que los chicos entiendan que es un rival más. Después vienen los árbitros, el marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas”.

¿Crees que pueden perjudicarte?, le preguntó el colega. Y Ortíz contestó: "No sé si perjudicar, pero el negocio no es por ahí. El negocio no va por el lado de Monterrey y lo sabemos todos. Todos sabemos que el fútbol es negocio. Deportivamente le voy a ganar, después hay cosas que no puedo manejar".