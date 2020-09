Patrice Evra, además de un excelente humorista en redes, fue un exjugador campeón del mundo con su selección que jugó en "equipitos" como el Manchester United, Juventus o el Olympique de Marsella .

Hoy es noticia porque salió a crucer al presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, que aseguró hace unos días que el racismo no existe en el fútbol.

Evra publicó un vídeo en Instagram en donde denunció episodios racistas que se han producido en le 'Château', lugar de concentración de la selección francesa.

Qué dijo Patrice

'I don't love this game. I don't love this game. Hay ejemplos y estoy obligado a contestar a Nöel Le Graët. Estoy obligado a hablar de la 'Château'. Tú lo sabes bien lo que pasa en la 'Château'. ¿Cuántas cartas racistas recibimos? "Didi (Deschamps), llevate a tus monos y vete a África". ¿Cuántas cartas así recibimos contra los jugadores?. Pero las escondemos. Yo he visto algunas. Incluso hemos recibido cajas llenas de caca", comienza diciendo Evra.

"Y cuando viene el Presidente de La República sabemos que la selección francesa no es de un jugador, es del pueblo francés. Pero tenemos lugares asignados cuando comemos. Pero cada vez que venía el Presidente o los políticos, todo cambiaba".

Y concluyó: "Yo estaba sentado allí y, de repente, me ponían al final de la mesa. Donde normalmente estaba Sakho y Sagna. Había que cambiar. Pusieron a Hugo Lloris, a Laurent Koscielny y el Presidente en el medio. Pero sabíamos que eran las reglas del juego. Cuando él quería una foto era mejor ponerse con Lloris, Koscielny en lugar de Sakho o de Sagna".