ESPN Fútbol Club Argentina on Twitter

"Tengo muchos conocidos que me dicen que me quede en París tomando un café enfrente de la Torre, pero prefiero ir al país y que me puteen 45 millones de personas, pero jugar para Argentina”, dijo Di María en comunicación con 90 Minutos, el programa de Vignolo. Y las redes...

“Tan fundamental se cree di maría? Por qué no acepta que no fue convocado y listo”— Franco Dayl on Twitter Link Franco Dayl on Twitter

“Por algo es el DT, dejenlo laburar. No es solo Di Maria el que esta presionando, los medios tambien. Insoportables https://t.co/mX7e7ZbJcf”— Yamila Arcos on Twitter Link Yamila Arcos on Twitter

“Yo lo quiero a Di María, pero no tiene amigos que le digan que está haciendo un papel lamentable?”— MAFIOSO BOSTERO INFECTADO 💙☣️💙 on Twitter Link MAFIOSO BOSTERO INFECTADO 💙☣️💙 on Twitter

“A casa Di Maria y todos los boludos que lo defienden o lo quieren devuelta https://t.co/khq43DFKX5”— emi🤠 on Twitter Link emi🤠 on Twitter

“Di María está por jugar otra final con la selección y no me di cuenta?”— Crank on Twitter Link Crank on Twitter

“@T1mett @AtaqueFutbolero Gol en la final de los jjoo, gol vs suiza y pase a cuartos, la rompió contra Francia 2018, campeon y figura en champions, jugo en el real, Manchester, psg, y decís que es pecho frío? A ver contanos de tu vida super exitosa así te aplaudimos.”— Sancci on Twitter Link Sancci on Twitter

“@dieandresua @DiarioOle estos jugadores se creen dueños de la seleccion, desde cuando se cuestiona una convocatoria?.no te lleva el dt,prefiere a otro, prefiere a alguien mas joven o de caracteristicas mas especificas, ponele. bancatela hermano”— Camus on Twitter Link Camus on Twitter

“@ESPNFCarg @DanielBaretto Mira que hambre de seleccion tiene que se perdio la final del mundo porque el real madrid le dijo que no jugara (dicho por el padre de di maria) diego te jugo todo un mindial con el tobillo hinchado e imaginate si el napoli le decia algo memoria por favor!”— hampa on Twitter Link hampa on Twitter

“@mavegol @Argentina En este pais de mierda le exigen más a un jugador de fútbol que a los políticos. Es de locos”— Lautarø on Twitter Link Lautarø on Twitter

“Entiendo perfectamente que el equipo funcione sin él. Es más, a mi me pareció lo mismo. Ahora, no llevarlo ni al banco? No puede aportar nada a los pibes que están surgiendo? Ocampos no puede aprender nada de él? https://t.co/LDk31fI0ve”— Cani on Twitter Link Cani on Twitter

“@DiarioOle Di maria parece una despechada, ya tuviste tu chance muerto, a mundial tienen que ir hombres de 30 años o menos, salvo que seas el mejor de la historia.”— JUГIAN on Twitter Link JUГIAN on Twitter