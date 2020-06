Sergio Agüero está de festejo por su 32° cumpleaños, y entre los muchos regalos, recibió un libro de parte de su pareja Sofía con dedicatorias de amigos, familiares y compañeros, entre las que se destaca un mensaje de su amigo Lionel Messi.

El Kun mostró contento su regalo a través de su canal de Twitch, ante los miles de seguidores, y destruyó al capitán de la selección por su escueto saludo. "¡Gracias por esforzarte en el gran saludo que me hiciste! Lo vamos a leer juntos porque se esforzó, me escribió un testamento. No puede escribir tanto este pibe, una banda mal...", ironizó.

No quedó ahí, y el delantero del City continuó atacando, siempre con humor, a su amigo. "Es mucho eh, es mucho. 'Feliz cumple chaval, te quiero mucho'", contó.