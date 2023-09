Olympique de Lyon perdió 4 a 1 en su estadio ante PSG por la fecha 4 de la Ligue 1. El equipo donde juega Nicolás Tagliafico suma apenas un punto y registra el peor inicio en una temporada de los últimos 30 años.

Lo insólito sucedió después del partido, cuando le dieron un micrófono al líder de los ultras para hablarle a los jugadores, que debieron escuchar a este hombre delante de todo el estadio.

“No es necesario que se escondan detrás de los dedos para hablar, si quieren decir algo, no hay problema, podemos hablar después, ahora escuchen. Ustedes son los que llevan hoy la camiseta del OL, antes hubo gente que la glorificó y dieron todo por ella. No tienen derecho a arruinarla. No la manchen”, dijo el tipo.

El próximo domingo, Lyon volverá a jugar como local ante el Le Havre por la quinta fecha del torneo ¿Y si no gana?

