El Papu Gómez explotó y arremetió contra quienes lo acusan de atacar a Julián Álvarez

Al ser consultado en una entrevista sobre Julián Álvarez, Alejandro Gómez, mediocampista del Sevilla, realizó una serie de elogios. Sin embargo, una frase dicha en esa nota generó revuelo y cuestionamientos hacia el jugador de la Seleción Nacional.

"Nos sorprendió mucho cuando estuvo con nosotros en la Selección, tiene muchas capacidades. Pero el otro día vi que hizo tres goles contra Patronato y los periodistas lo tratan como si fuese Batistuta...", había dicho Gómez. A partir de esas declaraciones, en las redes sociales y algunos medios se desató una polémica que ahora suma otro capítulo.

En las últimas horas, Papu recogió el guante y publicó un duro mensaje: "No quieran generar polémicas y tirar mierda donde no la hay. Miren bien la nota que di ayer, no se dejen llevar por falsos títulos de Instagram".

"Un abrazo y vamos Argentina", sentenció en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo una imagen suya con la joven figura de River.