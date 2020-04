Desde que inició el año se vive un situación rara en River, extraño por ser un club tan hermético y ajeno a los conflictos. El jugador por el que más insistió Gallardo en su ciclo, que terminó siendo el más caro de la historia del club y pagó con goles en la final más importante no está contento y podría irse por la puerta de atrás.

Así lo manifestó Gustavo Goñi, el representante de Lucas Pratto, en declaraciones a Fútbol 910, radio La Red.

"Se va a caer por su propio peso que va a tener que salir. Porque es un jugador con un contrato alto y si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, es una ecuación que no le sirve tampoco a River, Supongo que el club lo entendería e intentaría generar alguna situación", proyectó con crudeza el agente del 'Oso'.

pero con un dosis de realismo después de volver a recordar que en el mercado anterior no se fue al Inter de Porto Alegre porque a River no le cerró una propuesta que para el delantero era más conveniente desde lo económico.

No es la primera vez que Goñi irrumpe en los medios con fuertes declaraciones sobre la actualidad y el futuro del delantero.

El agente advirtió que esperarán y podría definirse a mitad de año: "Lucas analizará las posibilidades dependiendo de lo que salga y siempre que le convenga a River".

Según Goñi, Pratto reconoce la "valentía" de Gallardo y los dirigentes para transformarlo en la compra más cara de la historia del club pese a las críticas, pero también sabe "que lo devolvió con creces" con su protagonismo en las finales de Copa y "que perdió el puesto por lesión en un partido que todos le pidieron jugar y que le costó seis meses".

El 30 de mayo de 2019 fue el día que Pratto hizo su último gol con la camiseta de River y desde entonces acumula 880 minutos sin convertir.

"En el semestre anterior entendió que no estaba en plenitud, pero en el actual no tuvo demasiadas oportunidades", puntualizó Goñi, adelantando que así como están las cosas, no pueden seguir. ¿Fin de la historia Pratto-River?