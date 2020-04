En una entrevista para Diario Olé, Emanuel Mammana confesó lo duro que fue superar la pérdida de sus padres y lo vital que resultó el apoyo de River para salir adelante.

Vale destacar que el actual defensor del Zenit, con sólo 17 años, debutó en la selección argentina antes que en su club (al igual que Mascherano). Fue en un partido previo al Mundial 2014. Para fin de ese año, se consagraría campeón de la Copa Sudamericana con el River de Gallardo.

Hoy, a sus 24 años, se animó a contar los duros momentos que pasó durante su adolescencia: "Sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá... Pensé en dejar el fútbol, incluso pensé en la locura de suicidarme. Lo quise hacer dos veces. Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo".

Desde Rusia, Mammana agregó: "Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera".

Consultado sobre quiénes fueron tus sostenes en un momento tan delicado de tu vida, el defensor fue claro: "Mis afectos y River. Ahí estaba en la pensión y desde el club me apoyaron al 100%. De hecho, al funeral de mi papá vinieron tres Traffic con todos los chicos a saludarme. De a poco, con toda esa ayuda -y pensando en el esfuerzo que él había hecho para que pudiera jugar al fútbol- comprendí que tenía que darle para adelante y cumplir mis sueños. Por mí y por mi papá".