Junior Alonso se encuentra solo y pidió volver a su país para estar con su familia, pero por ahora las autoridades de migraciones de Paraguay no le dieron permiso. Y su representante se mostró preocupado por la situación y el propio jugador estalló en su cuenta de Twitter contra un ministro paraguayo.

Alonso, que terminó el campeonato como titular por la lesión de Licha López, se mostró esporádicamente en las redes sociales, primero pidiendo que "no rompan los huevos con los challenges", luego jugando al Call of Duty y también entrenándose dentro de su departamento.

Primero el tema explotó en Paraguay a través de su representante Diego Serratti, el embajador paraguayo en Argentina y el ministro de asuntos internacionales guaraní.

"Tenemos futbolistas que están solos, lejos de las familias, de los hijos. Junior Alonso está solo. Se pidió que puedan volver, que vayan a un hotel para realizar la cuarentena. Pero las autoridades de migraciones se negaron a que los futbolitas paraguayos que están en el extranjero vuelvan al país", contó Serratti en Deporte Total de Paraguay.

La situación de Alonso sería la misma que la de Robert Rojas (River) y Braian Ojeda (Defensa), pero no la de Cecilio Domínguez, que se encuentra en Argentina con su familia y no tiene problemas en seguir acá. "Estamos teniendo problemas con jugadores que están en Brasil, Mexico, en este caso ninguno tiene hijos, pero el que más me preocupa es Junior Alonso, que tiene familia e hijos", agregó Serratti, e insistió con que los futbolistas están dispuestos a ponerse a disposición de las autoridades.

Olé