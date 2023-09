Empezaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de los Estados Unidos, Canadá y México, y tuvo que aparecer Lionel Messi para destrabar un partido durísimo ante Ecuador. Y fue con un golazo de tiro libre a los 33 minutos del segundo tiempo, que hizo delirar al Monumental y a cada argentino frente a la pantalla. Con ese tanto ganó el equipo de Scaloni 1-0 y empezó con el pie derecho el camino hacia el sueño de la cuarta.

Además, con el gol, Messi alcanzó a su amigo Luis Suárez, como el máximo anotador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas con 29 gritos. Y dio la nota al pedir el cambio a los 87 minutos y luego declarar que “estaba cansado. Seguramente no será la última vez que empieza a salir antes en los partidos”. El cuerpo médico constató que no tiene lesión pero es una fija que no viajará a Bolivia, para el partido de la fecha 2 del próximo martes, debido al desgaste físico por la seguidilla de partidos que acumula en Inter Miami.

Con el motor de Rodrigo De Paul, la solidez defensiva de Cuti Romero para anular a Enner Valencia, y el funcionamiento del equipo -con altibajos individuales- que fue de menor a mayor en la intensidad, Argentina ganó de manera merecida.

Y el gol de Leo es para verlo una y mil veces, desde todos los ángulos.