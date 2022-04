Ya retirado, Andrés D'Alessandro reveló que le hubiese gustado jugar en Racing. "Si tengo que hablar por lo que viví de chico, me hubiese gustado jugar en Racing. Yo iba a la cancha de chico, mi viejo me decía que mirara a Rubén Paz", contó el 'Cabezón'.



"Lo cuento ahora porque si no antes me iban a criticar todos. Tuve las charlas con Diego Milito, al que conozco de cuando jugamos en Zaragoza pero no se me dio. Cuando estaba en la cancha le quería ganar siempre, al punto que en el 2001 cuando nos empataron con gol de Bedoya, les saqué un gol en la línea", rememoró D'Alessandro.

Andrés, que se retiró el fin de semana pasado a los 41 años con este golazo, debutó en Primera División en 2000 con la camiseta de River, al que llegó a los 12 años desde Argentinos Juniors. Luego jugó en Wolfsburgo (Alemania), Portsmouth (Inglaterra), Zaragoza (España), San Lorenzo de Almagro, Nacional (Uruguay) y el Inter de Porto Alegre.

Con la camiseta del seleccionado argentino fue campeón en el Mundial Sub 20 que se jugó en el país en 2001 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en 2004.