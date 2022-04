La extensísima carrera de Andrés D'Alessandro llegó a su fin. A pesar de haber anunciado su retiro meses atrás para arrepentirse y regresar a ponerse la camiseta del Inter de Porto Alegre, el equipo que hizo su lugar en el mundo, el empate 1 a 1 ante Fortaleza fue su último partido y se despidió con un golazo a su medida.

En el estadio Beira Río, por la segunda fecha del Brasileirao cerró una carrera en la que disputó 528 partidos y anotó 97 goles en sus tres etapas en el Colorado. Ante la prensa contó sus sensaciones: "Esto es increíble. Es un momento que necesitaba fuerza y ​​apareció. Hoy en un día de alegría y tristeza. Como ese primer día que me hice profesional, hoy recibí la oportunidad de jugar y lo que pasó después lo guardaré por el resto de mi vida. Mi mamá, papá y mis amigos están aquí. Y la gente se lo merece. Todo lo que hicimos para que la hinchada se quede. Es duro e inexplicable. No me explico la devolución que nos da el fútbol. Nos da mucho más de lo que le damos al fútbol. Voy a extrañar mucho al fútbol".

Al final del encuentro fue levantado en andas por sus compañeros ante los aplausos y gritos de todo el estadio que se despedía de uno de sus grandes ídolos.