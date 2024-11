Franco Colapinto se convirtió en una de las atracciones de la Fómula 1 desde llegó a San Pablo para disputar mañana el GP de Brasil, y por eso se mostró agradecido con el público argentino y sudamericano.

"Me hicieron sacar una sonrisa", dijo Colapinto tras la Sprint de este sábado en Interlagos, en un momento muy especial por la muerte de su abuelo Leónidas.

"Es una lástima que haya pasado este fin de semana porque lo quería disfrutar de verdad, pero me está costando", contó el piloto.

"Ayer fue un día muy difícil, estaba muy triste. Hoy me levanté mejor. La gente me llenó de energía y me motivó. Gracias a todos los argentinos, me sacaron una sonrisa. Es una locura, están por todos lados", agradeció Colapinto.