Clauduo Tapia no dio vueltas cuando le preguntaron por el final escandaloso del Superclásico. “No me gustó. Me parece que no es la cara que queremos para el fútbol argentino”, dijo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) París, Francia, donde participó vio la condecoración a Messi en la entrega de los premios Laureus que destaca a los mejores del deporte a nivel individual y colectivo.