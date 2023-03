“¿Cómo no me voy a animar a dirigir a Boca? Con 30 años de técnico si no aprendí a dirigir me tendría que dedicar a otra cosa. Y no en momentos fáciles, en momentos de descenso, como San Lorenzo, Racing, Newell ‘s... Todos en época de descenso, te la regalo. Ahora es enderezar el barco”, dijo Ricardo Caruso Lombardi.

En nota con Radio La Red, Caruso consideró: “En Boca, como todos los equipos grandes, tienen jugadores grandes y no debe ser fácil manejarlos. Manejar un grupo así se te complica. También pasa por lo anímico. En el fútbol argentino el técnico últimamente no es respetado. Creo que por eso buscan a alguien con nombre. Vos no le vas a patear el banco a Bianchi. No buscan cómo juega, si puede funcionar, eso es la sensación que me da”.

Ricardo contó que “en la calle me gritan de los camiones, de los autos 'Agarrá Boca Caruso’”, que se animó a armar un once ideal para Boca. Empezó por los arqueros, de quiénes dijo: “Los tengo que ver en las prácticas, son completamente diferentes Javi García y Chiquito Romero.. El otro día Chiquito no estuvo bien, y está teniendo problemas en las salidas los arqueros”.

“En defensa tantas variantes no tenés, porque hay muchos lesionados. Figal está en un momento muy bueno. Cuando estás en el día a día podés sacar muchas conclusiones, como un chico de la tercera que la rompe. Creo que la dupla con Valdez no la podés tocar”, siguió.



Lombardi dijo que usaría un un 4-4-2 “con carrileros punzantes, como (Sebasitán) Villa o (Norberto) Briasco. Podés jugar con dos 9, como (Miguel) Merentiel o (Darío) Benedetto. En Boca tenés que buscar así, y más de local”.

