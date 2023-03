Boca venció 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca en el Estadio Centenario de Chaco por los 32avos de final de la Copa Argentina con polémica. El conjunto de Ibarra ganó con goles de Agustín Sández y Darío Benedetto, de penal, a 12 minutos del final del partido por el que las redes hicieron tendencia al delantero y al árbitro Comesaña.

Nadir Hadad descontó para el Aurinegro. Así, el Xeneize enfrentará en 16avos del torneo al ganador del cruce entre Barracas Central y Estudiantes de Buenos Aires.

Los goles del partido

Los memes en las redes

43- (Copa Argentina / Boca - Olimpo):

No tengo palabras o explicación para este penal que cobraron. No hay empujón, no hay sujeción, no hay falta, no hay nada. Benedetto se tiró y le regalaron un penal. Con o sin VAR, son lo mismo.

Lucas Comesaña el juez.pic.twitter.com/pfddPgCc3D

— SpiderCarp 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) March 25, 2023