Un auto de alta gama propiedad del jugador de fútbol Brian Fernández apareció este fin de semana abandonado y vandalizado en el barrio Altos de Noguera, en la ciudad de Santa Fe.

La preocupación se acrecienta con el correr de las horas, ya que el jugador de Colón fue desafectado la semana pasada del plantel por parte del entrenador Néstor “Pipo” Gorosito, por no haberse presentado a entrenar en dos ocasiones, y desde entonces nada se sabe de él.

La aparición del BMW gris vandalizado, con vidrios rotos, y sin un espejo retrovisor y un neumático, suma intranquilidad en su entorno.

Según publicó El Litoral, los vecinos de la zona aseguran que el auto pertenecería a Fernández y fuentes cercanas al jugador confirmaron que es su vehículo particular, aunque no estaría a su nombre ya que no realizó la transferencia.

No es la primera vez que Fernández se ve involucrado en un hecho policial en Santa Fe. Si bien en el pasado tuvo complicaciones por su adicción a las drogas, en octubre pasado fue detenido luego de haber atacado a piedrazos un colectivo.

Tras el suceso, la policía local lo arrestó y posteriormente fue internado durante un mes por un brote psiquiátrico.