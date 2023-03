Las redes deliran con las declaraciones de Felipe Rodríguez, futbolista uruguayo que juega en Cusco FC, de Perú. Resulta que su equipo, recién ascendido, volvió a ganar, esta vez ante Academia Cantolao 3-2 corriendo desde atrás.

‘Felucho’ -tal su apodo-, que jugó en Aldosivi de Mar del Plata, sorprendió al interrumpir a uno de los periodistas que lo abordaba, así: "Yo no lo puedo creer...". Rodriguez, que recibió reprobaciones de los hinchas durante el partido, terminó asistiendo en los tres goles del Cusco.

Cuando se lo marcaron, le sugirieron que “la gente no se fue satisfecha del estadio”, contestó: “Me chupa un huevo, yo me voy recontento a mi casa, feliz de la vida porque sumamos otros tres puntos y…”. El periodista vuelve a cruzarlo: “¿cómo sea?”. Y Felipe le contestó con paciencia, ejemplificó con Real Madrid y Barcelona, con las circunstancias y momentos de los partidos de fútbol.

Y sobre las críticas, el uruguayo de 32 años remató: “El que me grite a mí, el que me venga a chiflar al estadio, que entre a Google y se fije toda mi carrera, la carrera que hice, los equipos donde jugué, ahí sí jugué con gente que sabe de fútbol de verdad, la gente acá me puede venir a chiflar y a mí me chupa un huevo, yo voy a seguir jugando y voy a dar lo máximo de mí para ganar los partidos y para jugar bien”.

