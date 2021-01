Ariel Avveduto, entrenador campeón del mundo con Argentina en el Mundial de 2019 disputado en Misiones vuelve a dirigir a un club. Y para sorpresa del ambiente y de los equipos que lo tentaron, incluso algunos de AFA, lo hará en el club Social Lynch, uno de los más importantes de San Martín.

¿Por qué eligió al Social Lynch, club de 101 años de historia? Avveduto se lo explica a Diario Registrado: “Es volver a la esencia, al club de barrio y lo que representa en este contexto social me hace feliz. Para mí no es tan importante el contexto, sino el contenido, saber quiénes somos, de dónde venimos y que representamos es el génesis de nuestro deporte y me enorgullece liderar esa representación”.

Además, la relación de Avveduto con los profes del club es especial. Federico Orga DT del baby fútbol y hasta esta semana que Ariel se puso al frente, la Primera, lo invitó a las últimas dos pretemporadas para que perfeccionara el trabajo de sus jugadores.

Tan buena es la relación que luego del campeonato logrado en Misiones en una inolvidable final ante Brasil, los entrenadores del Social le prepararon una sorpresa a Avveduto. Fue una noche de semana en la que lo invitaron al club a cenar y hablar del Mundial. Pero en cambio, lo recibieron con el gimnasio lleno de pibes que gritaban desde la tribuna “dale campeón, dale campeón”.



Avveduto conoce al joven plantel de Lynch y su evolución, algunos de sus chicos fueron tentados por clubes de AFA como Boca, Ferro, Asturiano y Pinocho, que se llevó a Luciano Gauna a los 19 años y enseguida fue convocado a la Selección. Este febrero, "Luchi" -surgido en el Social Lynch- fue fichado por el Peñiscola de España.

Avveduto entonces, realizó un posteo en sus redes reclamando respeto a los formadores de Gauna, quien está considerado el 15° jugador sub 20 mejor del mundo. No hay leyes que retribuyan a los clubes de barrio por lo invertido a un chico así, que creció y se formó en Lynch durante 5 años.

Este año con la llegada de Ariel a la dirección técnica, esos cracks que crecieron en el Social jugarán para el club de su barrio, el que los formó desde el baby.

“El futsal y la formación deportiva -explica el entrenador- como excusa para las personas es el eje central por el que decidí ser docente. Poner visible la importancia de nuestros clubes en esta realidad y que el Social siga siendo una herramienta para la construcción de agentes de cambio social”.

La pregunta es con qué se encontró durante las primeras prácticas, que comenzaron la semana pasada en Lynch: “El alto rendimiento –responde Avveduto- requiere de un paso previo que tiene que ver con poner valor a lo que realmente tiene valor y esto no es más que educar a través de los valores...”. Y completa: “Me ilusiona poder desarrollar todo el talento que hoy tiene el club y no solo desarrollarlos en deportistas de élite, sino con una mirada mucho más abarcativa e integral, donde estos chicos se conviertan en una fuente de inspiración para las siguientes generaciones. Y generar una cadena virtuosa de generaciones llenas de sentido de identidad, pertenencia y valores asociados a poder cambiar nuestra realidad”.

El club hizo el anuncio en sus redes este martes con este particular video.

Y la noticia llegó como sorpresa al ambiente del futsal Metropolitano.

-¿Cuál es el objetivo en la División Élite, pelear el torneo?

-También buscamos el rendimiento, claro, pero el éxito de este rendimiento solo será posible si logramos comprometernos y emocionarnos con el viaje que hoy comenzamos a transitar.



"Bienvenidos al sueño de todos", dijo Avveduto.