Tras la histórica consagración en la Copa Sudamericana como entrenador que logró con Defensa y Justicia, Hernán Crespo entró en el radar de muchos clubes se interesaron en contar con sus servicios.

En diálogo con Presión Alta, al exdelantero de River y la Selección le preguntaron si no dirigiría jamás en algún club del país y su respuesta fue contundente. “Yo no excluyo. Sí es lógico que hay uno que no podría dirigirlo y creo que tampoco me lo propondrían porque me conocen”, comenzó aclarando sin mencionar de qué equipo se trataba, pero en clara referencia a Boca.

Y concluyó: “Si a alguno le ocurre y me lo quiere proponer lo escucharía por respeto y curiosidad para saber qué se le pasó por la cabeza”, sentenció.