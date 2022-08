Las operaciones del macrismo para pegarle a la gestión Riquelme en Boca no paran. Cada vez que pueden Daniel Angelici -"Haber sido un buen jugador no significa ser un buen dirigente"- y Mauricio Macri -"Nos está arruinando"- hablan del ídolo xeneize.

Esta semana, tras el empate frente al Rosario Central de Carlos Tevez en la Bombonera, los medios que simpatizan con el macrismo -¿o reciben pauta?- volvieron a operar, a coro, con artillería gruesa.

Nota de TyC titulada Anti Boca con la foto de Román en el palco: "Un presidente sin poder (...) Dirigentes que no saben conducir (...) Un técnico que no quería ser técnico (...) Un arquero figura al que se esmeran en echar (...) Otro central, semi retirado, que llega para disfrutar de su jubilación de privilegio en un jardincito de 105 metros por 68. (...) Dos tipos grandes que no juegan porque se agarran a trompadas en un entretiempo. Y un ídolo que se pasea sonriente, ovacionado, por el mismo césped del que lo echaron hace poco más de un año. La obra se llama Boca. Pero en realidad es Anti Boca. Es todo lo que está mal".

La portada de Olé con el abrazo de Rossi y Carlos Tevez con la leyenda "Los jugadores del pueblo".



Nota de TN con Mario Pergolini comparando a Juan Román Riquelme con Cristina Kirchner como si fuera negativo eso.

Los hinchas se dan cuenta en las redes: esto es Boca.