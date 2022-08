El debate en TyC Sports era la sanción que implementará Boca para Zambrano y Benedetto tras su escandalosa pelea durante el entretiempo en el partido ante Racing.

Y Cristian Traverso explotó contra Darío Benedetto: "Me cansó, si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar... En qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro"

El exdefensor de Boca y panelista de TyC Sports intentó ponerse en la piel del peruano Carlos Zambrano. "¿Qué hacés si sos Zambrano?", se preguntó. Y se respondió: "Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco y tiene que salir a jugar".

"Estoy cansado de las disculpas, eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro. No te mandés más cagadas, hermano. Y listo. Dejate de joder. Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada". Y sentenció: "¿Cómo lo vas a exponer a tu compañero?".

Según los cronistas que cubren a diario a Boca, Zambrano y Benedetto se quedarían afuera del próximo partido de la Liga Profesional, ante Rosario Central de este miércoles en la Bombonera a las 21.30.