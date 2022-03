En medio de la recorrida que hacía por ExporAgro -lugar donde Mauricio Macri juega de local- un joven le preguntó por Boca y el exmandatario fue fulminante con Juan Román Riquelme: "¿No te das cuenta que nos está arruinando?" expresó sin importarle que se encontraba frente a los periodistas.

Y fue más allá, apuntando al ídolo auriazul, al sentenciar que "una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club".

Nada parece casual después de que días atrás Carlos Tévez se mostrara públicamente con Daniel Angelici en el Lawn Tennis Club, en el partido de la Copa Davis entre Argentina y República Checa.

Estas declaraciones se suman a ataque anteriores: "En Boca las cosas han cambiado y ya no funcionan como antes. Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona", y hasta se había animado a hacer un antojadizo paralelismo político con el Gobierno nacional: "Ameal parece Alberto Fernández y Riquelme, Cristina Kirchner".