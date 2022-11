Debido a la prohibición de usar la cinta de capitán "One Love" con los colores de la bandera LGTBIQ+, la selección alemana posó de manera particular en la foto grupal antes del partido que perdió ante Japón por 2 a 1.

Las redes de la Selección explicaron el motivo: “Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara. No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra postura”.

Y las redes reaccionaron así: