La Selección Argentina terminó la gira por Estados Unidos con dos triunfos, 3-0 ante El Salvador y 3-1 a Costa Rica de Gustavo Alfaro. En la agenda del equipo de Lionel Scaloni recién en junio habrá encuentros preparativos de cara a la Copa América 2024 en América del Norte que se jugará entre 20 de junio y el 14 de julio.

Bien, la Asociación del Fútbol Argentino tiene apuntados dos partidos en la previa del torneo continental, y ambos en tierras yanquis. Pero intentará realizar una maniobra para trasladar uno de los dos al territorio nacional para que la Selección sea despedida en el país antes de la Copa América.



Es así: el 9 de junio Argentina tiene confirmado un amistoso ante Ecuador en el estadio Soldier Field de la ciudad de Chicago. Y el 14 de junio ante Guatemala en el FedExField de Washington D.C.

El calendario de la Scaloneta

Amistoso vs. Ecuador, amistoso - 9 de junio en Chicago

Amistoso vs. Guatemala, Amistoso - 14 de junio en Washington



Fecha 1 de Copa América vs. Canadá - 20 de junio en Atlanta.

Fecha 2 de Copa América vs. Chile - 25 de junio en Nueva Jersey

Fecha 3 de Copa América vs. Perú - 29 de junio en Miami.