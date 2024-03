La disputa entre Flavio Azzaro y Oscar Ruggeri ya lleva tres años y comenzó tras el título en la Copa América de Brasil que conquistó la Scaloneta.

Esta semana, el periodista volvió a la carga. “Ya no genera y está buscando un lugar al cual pertenecer, ¿será River?”, se preguntó Azzaro. Y se contesto: “Ya no pega Ruggeri, ya no genera, defiende intereses, todo lo que hace está sospechado, huele feo”



“A Ruggeri no le importa ni Boca, ni River, ni la Selección”, dijo Flavio y fundamentó su opinión sobre los dichos y actitudes del defensor campeón del mundo.